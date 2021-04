Una Ford Fiesta divorata dalle fiamme. È successo questa notte in via Selinunte, nel centro storico di Motta Sant'Anastasia. A segnalare l'accaduto, avvenuto intorno all'1.30, sono stati i residenti. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco è giunta anche una pattuglia dei carabinieri per chiarire le dinamiche del rogo.