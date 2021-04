La prodezza balistica compiuta al 62’ da Jacopo Dall’Oglio ha regalato al Catania il goal e i tre punti che tutto l’ambiente rossazzurro voleva conquistare per dedicare il successo a Stefania Sberna.

Per il Catania è la terza vittoria consecutiva in altrettante partite con Francesco Baldini in panchina, a dimostrazione del fatto che era davvero necessaria una scossa per mettere fine alla pericolosa marcia del gambero vissuta dalla formazione etnea nelle ultime cinque giornate con Giuseppe Raffaele alla guida. Anche oggi per i rossazzurri una prova convincente, certamente meno spettacolare di quelle offerte nei centottanta minuti precedenti, ma che ancora una volta ha permesso di porre l’accento sulla concretezza voluta da Baldini.

Un Catania che ha saputo soffrire, rischiando anche di andare sotto, ma che poi ha capitalizzato la prima vera grande occasione con un calcio di punizione al bacio del suo numero ventitre, il cui goal è stato salutato dall’annuncio di Federica e Giulia La Spina, le figlie di Stefania, da oggi speaker del “Massimino” proprio come la loro mamma, omaggiata anche con il minuto di silenzio osservato dalle due squadre prima del fischio d’inizio del match.

La vittoria dei padroni di casa rafforza così la classifica del Catania, sempre più dentro i playoff in virtù del quinto posto a quota 52 punti e a quattro giornate dal termine della regular season, permettendo ai rossazzurri di iniziare a programmare con largo anticipo la fase finale della stagione, tra il closing ormai alle porte e quel sogno promozione che, seppur difficilissimo da realizzare, sarà vivo finché la squadra di Baldini sarà in corsa per il salto di categoria.