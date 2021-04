Con il motorino elettrico tra i corridoi degli ambulatori. È quanto accaduto venerdì pomeriggio all' ospedale Garibaldi . Protagonista un giovane paziente. La scena è stata ripresa con i cellulari dagli amici, entrati da un varco non controllato. Gli stessi sono poi stati bloccati dal personale di sorveglianza ma ciò non ha impedito che il video venisse pubblicato sui social network.

La vicenda è stata denunciata alle forze dell'ordine che, grazie al video, potranno risalire all'identità dei protagonisti. «Si tratta - afferma la direzione strategica dell’Arnas Garibaldi - di un episodio assurdo e inaccettabile. Tutti gli sforzi compiuti rischiano di essere vanificati da un gesto che, riportato sul web, mette ingiustamente alla gogna chi ogni giorno si spende per la salute dei cittadini. Proprio per questo non resteremo inermi, ma reagiremo con decisione. Certi atteggiamenti vanno immediatamente stigmatizzati e segnalati agli organi di competenza».