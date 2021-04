Un video di più di due minuti riprende una macchina che arriva in via Capizzi ad Acireale. Due uomini scendono dall'auto, aprono il cofano e cominciano a tirare fuori e lanciare lungo il ciglio della strada - dove c'è già un cumulo di spazzatura - rifiuti di vario tipo, in particolare materiali che sembrano scarti di lavori edili. «Sono immagini riprese ieri da un sistema di videosorveglianza privato», spiega a MeridioNews l'assessore alla Polizia municipale Francesco Coco che, dopo avere ricevuto il video, «ho già segnalato tutto al comando dei vigili urbani che si sono già attivati per individuare i responsabili».