Una Renault Clio è stata distrutta da un incendio , sviluppatosi ieri sera poco dopo le 22.30, a Paternò . Il rogo è avvenuto in piazza Martiri d'Ungheria, in pieno centro storico. I vigili del fuoco del locale distaccamento sono intervenuti rapidamente dopo essere stati allertati dai residenti preoccupati dalla possibilità che il fuoco potesse estendersi alle altre auto in sosta e all'abitazione vicino alla quale la Renault era parcheggiata.

Dopo un'ora di lavoro i pompieri hanno messo in sicurezza l'intera area. Impossibile, però, accertare la natura del rogo, anche se non si esclude il dolo. Sul posto sono intervenuti pure i carabinieri della locale compagnia. L'auto è di proprietà di un uomo che non abiterebbe nella zona. Nessun danno invece per l'edificio che ospita uno studio specializzato in analisi, le cui attività sono riprese senza impredimenti.