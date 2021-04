La musica ad alto volume ha guidato i carabinieri fino a due abitazioni, una a Gravina di Catania e a San Gregorio di Catania , dove erano in corso delle feste. I militari hanno sanzionato 20 persone per avere violato le misure di contrasto alla diffusione del Covid-19 .

La musica ad alto volume ha guidato i carabinieri fino a due abitazioni, una a Gravina di Catania e a San Gregorio di Catania, dove erano in corso delle feste. I militari hanno sanzionato 20 persone per avere violato le misure di contrasto alla diffusione del Covid-19.

Nella festa di compleanno in San Gregorio di Catania, i militari hanno dovuto far fronte alla resistenza dei proprietari che hanno a lungo temporeggiato prima di aprire la porta. La decisione è arrivata solo quando si sono resi conto che i carabinieri stavano per richiedere l'intervento dei vigili del fuoco per abbattere il portone di ingresso.

Una volta entrati, i militari hanno constatato la presenza di 16 persone che avevano tentato in ogni modo di nascondersi alla loro vista. Alcuni si erano rifugiati nel seminterrato dell’abitazione, mentre altri, dopo avere scavalcato la recinzione, hanno tentato di mimetizzarsi tra le piante del giardino della villa accanto.