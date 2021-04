Inseguimento sulla tangenziale di Catania da parte degli agenti della polizia stradale e della squadra Volanti, dopo che un camionista si è rifiutato di sottoporsi ai controlli ed è ripartito a velocità. L'uomo, visibilmente nervoso, prima ha spintonato gli agenti e poi è risalito sul mezzo pesante.

Dopo essere stato bloccato, non prima di avere rischiato di speronare le forze dell'ordine e avere messo a rischio l'incolumità degli altri guidatori, si è scoperto il motivo della sua reticenza: il conducente ha gettato fuori dal finestrino una carta conducente, detenuta illecitamente, con cui aveva tentato di eludere la verifica dei tempi di guida e di riposo.

Per l'uomo è scattato l'arresto per resistenza, violenza e minacce a pubblico ufficiale nonché la multa prevista dal codice della strada per il superamento dei tempi di guida. Dopo avere convalidato l'arresto, l'autorità giudiziaria ha disposto la scarcerazione.