I carabinieri della stazione di Giarre hanno arrestato il 53enne giarrese Maurizio Viscuso, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso di un servizio finalizzato a garantire il rispetto delle norme anticovid, i militari hanno notato il 53enne nella periferia del centro che, lungo via Ungaretti a bordo di una Fiat 500, aveva svoltato in una strada senza uscita.

Avendolo riconosciuto, i carabinieri lo hanno osservato mentre armeggiava a ridosso di un muro in pietra lavica mettendo una mano dentro una cavità. I militari hanno posizionato l’auto di servizio in modo da impedire la via di fuga all’uomo e poi hanno proceduto alla perquisizione. Dentro l'auto è stato ritrovato un involucro - nascosto in una busta di plastica con dentro delle patate - con 12 dosi di cocaina già confezionata per la vendita al minuto e 350 euro ritenuti provento dello spaccio di droga. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari.