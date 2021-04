Saranno giorni decisivi per il futuro del Calcio Catania , che in settimana potrebbe finalmente ricevere le notizie attese da tempo per avviare il percorso legato al passaggio di proprietà della società rossazzurra nelle mani di Joe Tacopina . L’avvocato italo americano tornerà in città già nel prossimo fine settimana e proprio in quei giorni dovrebbe arrivare anche l a risposta dell’Agenzia delle entrate alla proposta di riduzione del debito del club etneo presentata dalla Sigi oltre un mese fa.

Uno scenario fondamentale per le sorti del Catania, perché se dovessero arrivare notizie positive si potrebbe procedere presto al closing, senza attendere necessariamente il responso del Comune di Mascalucia, che oggi ha attivato i legali incaricati dal Sindaco Vincenzo Magra per sintetizzare le relazioni prodotte dagli uffici comunali in merito alle richieste dell’attuale dirigenza rossazzurra per la rimodulazione del debito.

In tal senso una decisione definitiva potrebbe arrivare solo a fine mese e proprio per questo la Sigi e l’entourage di Tacopina non escludono di giungere comunque al closing prima del 25 aprile, data fissata lo scorso mese di febbraio dalle due parti come termine ultimo per la chiusura dell’operazione.

Intanto al centro sportivo Torre del Grifo si è ripreso a lavorare anche sul campo, in vista del match in programma domenica 11 aprile allo stadio Angelo Massimino contro il Potenza. Sfida nella quale dovrebbe rivedersi Andrea Russotto dal primo minuto, mentre probabilmente mancherà Antonio Piccolo, fermato da un nuovo infortunio durante la partita vinta contro la Viterbese.