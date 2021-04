Un 48enne e il figlio di 19enne sono stati denunciati dai carabinieri di Maniace per detenzione abusiva di munizioni . I due sono stati trovati in possesso di cinque cartucce calibro 12. Si trovavano in una stalla dove, all'interno di un vano sottosella di uno scooter, c'erano sei grammi di marijuana .

Un 48enne e il figlio di 19enne sono stati denunciati dai carabinieri di Maniace per detenzione abusiva di munizioni. I due sono stati trovati in possesso di cinque cartucce calibro 12. Si trovavano in una stalla dove, all'interno di un vano sottosella di uno scooter, c'erano sei grammi di marijuana.

Per quest'ultimo ritrovamento è scattata la segnalazione in prefettura, perché la sostanza stupefacente è stata ritenuta a uso personale. Nel corso delle ricerche, i militari hanno rinvenuto, vicino all'alveo di un torrente, un bidone con altri 30 grammi di marijuana e 22 cartucce di vario calibro sia per fucile da caccia che per pistola.