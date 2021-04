È di probabile matrice dolosa il rogo che questa notte, a Paternò , intorno alle ore 1.30 ha parzialmente danneggiato due macchinette di distribuzione di merende e cibi collocate in un immobile a piano terra sito nella parte bassa di via Nicolosi , strada non distante da piazza Carlo Alberto.

Una conferma che si tratti di un atto doloso dovrebbe arrivare dalle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza presenti dentro il locale che avrebbero potuto immortalare il momento in cui uno o più soggetti avrebbero dato fuoco alle macchinette.

A spegnere il rogo sono stati i vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno lavorato per oltre un'ora per bonificare e mettere in sicurezza l'area. Sull'episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Paternò in corso di quantificazione e i danni.