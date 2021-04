Il pregiudicato 50enne di Paternò Salvatore Strano è stato arrestato dai carabinieri del comando provinciale di Torino per l'omicidio di Vincenzo Rossi , il 91enne ucciso ieri pomeriggio a coltellate nella sua abitazione nel capoluogo piemontese. L'uomo è stato fermato nella notte alla stazione di Porta Nuova .

Il pregiudicato 50enne di Paternò Salvatore Strano è stato arrestato dai carabinieri del comando provinciale di Torino per l'omicidio di Vincenzo Rossi, il 91enne ucciso ieri pomeriggio a coltellate nella sua abitazione nel capoluogo piemontese. L'uomo è stato fermato nella notte alla stazione di Porta Nuova.

Il movente dell'omicidio è da ricondurre a una violenta lite tra i due nata per futili motivi che gli inquirenti stanno ancora tentando di ricostruire in modo più preciso. Strano è stato fermato con i vestiti ancora sporchi di macchie di sangue. I carabinieri lo hanno riconosciuto dopo avere analizzato le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza di un tabaccaio che si trova di fronte alla casa di via Tripoli dove è avvenuto il delitto.

Il 51enne, un senzatetto che ha alle spalle una serie di reati contro il patrimonio e legati alla droga, è stato portato il caserma e interrogato dal pubblico ministero di turno della procura di Torino. Dopo avere confessato il delitto, Strano è stato sottoposto al fermo.