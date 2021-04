Un 29enne residente a Motta Sant'Anastasia è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti . Incensurato, gestiva lo spaccio a domicilio, portando le dosi direttamente ai clienti. L'uomo trasportava piccole quantità di droga in modo che, nel caso in cui fosse stato fermato, avrebbe potuto giustificare la detenzione per consumo personale .

Un 29enne residente a Motta Sant'Anastasia è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Incensurato, gestiva lo spaccio a domicilio, portando le dosi direttamente ai clienti. L'uomo trasportava piccole quantità di droga in modo che, nel caso in cui fosse stato fermato, avrebbe potuto giustificare la detenzione per consumo personale.

La squadra Lupi dei carabinieri ha atteso il 29enne sotto un'abitazione di via Zuara, in cui vive con la madre. Dopo essere stato individuato, i militari si sono accorti che si stava allontanando col proprio scooter, probabilmente per andare a fare una consegna. Al momento in cui è stato bloccato, lo spacciatore ha mostrato segni di nervosismo, negando ai carabinieri di avere droga con sé. Al momento della perquisizione, però, gli è stato trovato addosso un involucro con dieci grammi di marijuana (skunk) nascosto dentro gli slip.

Dopo questo rinvenimento i carabinieri hanno perquisito l'abitazione. In questo caso il 29enne ha spontaneamente consegnato alcuni involucri di plastica con un complessivo di 160 grammi di sostanza stupefacente. Oltre all'abitazione è stato perquisito un altro appartamento di proprietà dell'uomo a Misterbianco. Qui i militari hanno trovato seicento grammi di marjuana, il materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione. Per l'arrestato sono scattati i domiciliari.