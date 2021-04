Evade dai domiciliari che stava scontando in un casa di Catania e arriva fino a Firenze. È successo questa notte, quando il 40enne ha deciso di prendere il treno per la Toscana. Giunto alla stazione di Santa Maria Novella è stato lui stesso ad avvertire la polizia, fornendo pure le indicazioni sul luogo in cui si trovava.