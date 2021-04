I finanzieri del comando provinciale di Catania hanno sequestrato 165 chilogrammi di marijuana e arrestato tre persone - di cui sono state fornite le iniziali - per il reato di traffico e detenzione, ai fini dello spaccio, di sostanza stupefacente.

I militari hanno notato un furgone condotto da S.N., 41 anni, originario della Moldavia e residente in Spagna, entrare a gran velocità in un deposito di Misterbianco, dove era atteso da altri due soggetti, successivamente identificati in M.V., 48 anni, nato a Torino e residente a Catania, e G.L., 32 anni, nato a Catania e residente a Ragusa. Le conseguenti operazioni di controllo del mezzo e del deposito hanno consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro il carico.