Ricostruito il movente che due notti fa ha portato un 46enne di Paternò a dare fuoco a due macchinette che distribuiscono cibo in via Nicolosi. All'origine del gesto, compiuto da un pregiudicato del posto, c'è stata la mancata erogazione di un gelato. L'uomo aveva inserito infatti una moneta nel distributore senza però ottenere nulla in cambio. A quel punto ha deciso di rifarsi.