I parcheggiatori abusivi non si fermano neanche in periodo di emergenza sanitaria, nonostante tutte le restrizioni imposte e le zona rossa nei giorni festivi appena trascorsi. Sono state sei le persone denunciate dalla polizia durante il periodo pasquale, due dei quali, recidivi, hanno anche violato il divieto di accesso alle aree urbane emesso nei loro confronti dalla questura etnea.

I parcheggiatori abusivi non si fermano neanche in periodo di emergenza sanitaria, nonostante tutte le restrizioni imposte e le zona rossa nei giorni festivi appena trascorsi. Sono state sei le persone denunciate dalla polizia durante il periodo pasquale, due dei quali, recidivi, hanno anche violato il divieto di accesso alle aree urbane emesso nei loro confronti dalla questura etnea.

Gli abusivi sono stati beccati durante i controlli in piazza Manganelli, piazza San Francesco d’Assisi e via Casello. Per i due recidivi, come comunica la polizia, la sanzione «grazie all’intesa con la Procura di Catania, non rimarrà solo una denuncia scritta ma si tradurrà in provvedimenti più severi e restrittivi».