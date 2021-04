È stato consegnato, nel primo pomeriggio di oggi, l’ultimo documento richiesto dall’Agenzia delle entrate alla Sigi. Obiettivo integrare la domanda di riduzione del debito del Calcio Catania. I legali della proprietà della società rossazzurra lo hanno inviato all’ente, che adesso sarà chiamato a fare le ultime valutazioni sulla proposta della Sigi e a dare una risposta nel più breve tempo possibile.

Il responso dovrebbe arrivare già entro la prima parte della prossima settimana e per tutto l’ambiente rossazzurro cresce ulteriormente l’ansia di dover attendere una notizia che potrebbe cambiare il futuro della società. Pare sempre più probabile infatti che, se la risposta dovesse essere in linea con quanto richiesto, la Sigi e l’entourage di Joe Tacopina decideranno di procedere al closing senza attendere le decisioni del Comune di Mascalucia sempre in merito alla riduzione del debito, perché sembra davvero difficile che in tal senso si sappia qualcosa prima del mese di maggio.

Intanto Tacopina è a Milano e sta per sciogliere le riserve sul suo ritorno in città, ma non pare affatto escluso che arrivi a Catania in tempo per assistere alla sfida in programma domenica prossima al Massimino, tra i rossazzurri e il Potenza.