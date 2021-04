Con il match di campionato tra Catania e Potenza ormai vicinissimo, tutti i discorsi legati al closing tra la Sigi e Joe Tacopina vanno in secondo piano per ventiquattro ore. Domani alle 15 i rossazzurri saranno infatti in campo al Massimino, in cerca del quarto successo consecutivo dall’inizio dell’avventura di Francesco Baldini alla guida degli etnei, che con lui in panchina hanno conquistato nove punti su altrettanti disponibili.

Per il Catania l’obiettivo di blindare il quinto posto, condiviso con la Juve Stabia a quota 52, mentre il Potenza, fermo al 14esimo con 35 punti, ha l’obbligo di muovere la classifica per avvicinarsi alla salvezza. Ancora una volta l’undici titolare schierato da Baldini sarà quasi lo stesso rispetto a quello varato nelle partite precedenti, con la conferma del 4-3-3 scelto dal tecnico rossazzurro sin dal suo arrivo a Catania.

In difesa saranno sempre Giosa e Claiton a giocare davanti a Martinez, con Calapai e Pinto sulle fasce. A centrocampo mancherà Izco, che sarà sostituito da Welbeck, pronto ad affiancare Maldonado e Dall’Oglio. Russotto rientrerà dal primo minuto in attacco al fianco di Sarao, mentre mancherà per infortunio Piccolo, che sarà sostituito da uno tra Reginaldo e Di Piazza, quest’ultimo provato in settimana anche da punta centrale.