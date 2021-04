Teneva le dosi di cocaina nel sottotetto del bagno. L'uomo, un 52enne di Militello in Val di Catania , è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti , dopo una perquisizione dei carabinieri supportati dall'unità cinofila.

È stato proprio Rally, il cane antidroga, a fiutare la presenza delle 59 dosi all'interno del soffitto in cartongesso. Nel corso della perquisizione è stata trovata anche una somma di oltre mille euro. Già da tempo i carabinieri monitoravano le attività che si svolgevano in via Cavour, dove il 52enne abitava. Per l'uomo sono scattati i domiciliari, in attesa dei pronunciamenti dell'autorità giudiziaria.