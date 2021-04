Incendio di matrice doloso questa notte a Paternò, in via Ospedale, nella zona della collina storica, a pochi passi dall’edificio che una volta ospitava l’ospedale Santissimo Salvatore e che adesso è sede del museo multimediale. Ignoti, poco prima delle 2.15, hanno forzato il portone d’ingresso di un garage di una abitazione disabitata. L’autorimessa, pur priva di corrente elettrica così come il resto dell’immobile, è utilizzata da persone che risiedono sempre in via Ospedale.