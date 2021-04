Assassinato con almeno otto coltellate all’interno della propria abitazione. L'omicidio è avvenuto a Catania, in via delle Formiche. La vittima è Nunzio Nicotra, un uomo di 80 anni. Il corpo senza vita è stato trovato dalla polizia di stato di Catania intervenuta sul posto, dopo essere stata allertata dai vicini di casa dell’uomo, di cui da giorni non avevano notizie.