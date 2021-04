Un uomo di mezza età è stato fermato per l'omicidio di Nunzio Nicotra . Il pensionato 80enne è stato trovato morto, lo scorso mercoledì, dagli agenti della squadra mobile all'interno della propria abitazione in via delle Formiche , dove viveva da solo da quando era rimasto vedovo . La posizione dell'uomo fermato è al vaglio degli investigatori e si aspetta il pronunciamento del giudice delle indagini preliminari sulla convalida del fermo .

Un uomo di mezza età è stato fermato per l'omicidio di Nunzio Nicotra. Il pensionato 80enne è stato trovato morto, lo scorso mercoledì, dagli agenti della squadra mobile all'interno della propria abitazione in via delle Formiche, dove viveva da solo da quando era rimasto vedovo. La posizione dell'uomo fermato è al vaglio degli investigatori e si aspetta il pronunciamento del giudice delle indagini preliminari sulla convalida del fermo.

L'anziano è stato ucciso con otto coltellate alla giugulare e all'addome. Il cadavere è stato scoperto dalla polizia dopo l'allarme dato dai vicini di casa che non lo vedevano da qualche giorno. Vicino al corpo senza vita, gli agenti hanno rinvenuto anche un coltellino a serramanico ancora sporco di sangue che potrebbe essere l'arma del delitto. Non sono stati riscontrati segni di effrazione. Stando a quanto ricostruito finora, alla base dell'omicidio di sarebbe un litigio tra la vittima e l'uomo fermato che sarebbe un conoscente di Nicotra.

L'anziano che viveva da solo e saltuariamente riceveva le visite di una figlia che, però, non vive a Catania, era molto conosciuto nel quartiere dell'ospedale Garibaldi e apparentemente non aveva nemici. Ieri i poliziotti hanno interrogato amici, parenti e vicini. Le indagini sono ancora in corso anche per ricostruire il movente del delitto.