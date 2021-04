Un uomo di 86 anni , residente ad Aci Catena, è morto nel primo pomeriggio di oggi, poco dopo le 14.30, schiacciato dal trattore che guidava . L’incidente è avvenuto all’interno della sua proprietà che si trova in contrada Gerbini , nel territorio di Paternò . La vittima era impegnata in una serie di lavori all’interno del fondo agricolo. Rimangono ancora incerte le cause che hanno provocato il ribaltamento del mezzo. Sul fatto indagano i carabinieri della locale compagnia.

A soccorrere la vittima è stato un altro agricoltore. Sul posto personale medico del 118 che non ha potuto fare altro che accertare la morte dell'anziano. Allertata anche l’eliambulanza, la quale, tuttavia, è tornata alla base non appena il personale medico sul mezzo aereo ha ricevuto comunicazione dai colleghi a terra che la loro presenza non era più necessaria. Presenti anche gli uomini del 115 del distaccamento di Paternò che hanno lavorato celermente per mettere in sicurezza il trattore. La salma su disposizione del magistrato di turno è stata restituita ai familiari.