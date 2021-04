Il fermo di Agatino Gemma è stato convalidato. La decisione del gip è arrivata nel primo pomeriggio. Il 50enne, con un passato da agente penitenziario nel carcere di Bicocca, era stato arrestato dagli uomini della Squadra mobile con l'accusa di essere l'omicida di Nunzio Nicotra, l'80enne trovato senza vita all'interno della propria abitazione, in via delle Formiche. Gemma avrebbe anche confessato il delitto, ma la notizia non è confermata dall'avvocato dell'uomo.