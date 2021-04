Un 47enne di San Pietro Clarenza, Roberto Samperi, è finito in carcere per avere rapinato a Giarre un 71enne. L'aggressione a mano armata è avvenuto il 26 marzo ed è stata ripresa dalle telecamere di un sistema di sorveglianza della zona. La vittima si trovava in via Vitaliano Brancati, quando è stato raggiunto dal 47enne che, incappucciato, teneva in mano una pistola.