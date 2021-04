Quattro forti botti hanno scosso, questa mattina poco dopo le 10, la tranquillità degli abitanti e dei titolari degli esercizi commerciali nel centro di Belpasso . Ai rumori, distanti pochi minuti l'uno dall'altro, ha fatto seguito l'interruzione dell'energia elettrica in via XII Traversa e nelle strade adiacent i. Parecchie le persone che sono scese in strada per capire cosa fosse successo, compreso il personale di una scuola elementare. L'impressione di tutti è che i botti siano partiti dall'interno di una cabina dell'Enel.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, constatata l'assenza di un pericolo immediato, hanno contattato i tecnici della società. Questi ultimi sono arrivati, dopo un'attesa di circa un'ora, e hanno ispezionato l'interno della cabina senza tuttavia riscontrare malfunzionamenti.

La presenza di un'altra cabina elettrica - in questo caso di proprietà del Comune e situata nell'area di pertinenza del teatro Nino Martoglio - ha spinto tecnici e uomini del 115 a estendere i controlli. Secondo più testimoni, in seguito ai botti, dalla zona a ridosso delle cabine era fuoriuscito del fumo bianco.

Anche in questo caso, però, i controlli non hanno portato a nulla. Per i tecnici dell'Enel la situazione all'interno della cabina comunale era regolare. Fatto questo che ha lasciato perplessi quanti stamani si sono preoccupati per quelle che in un primo momento erano parse delle vere esplosioni. «Non è la prima volta che da queste parti abbiamo problemi con la rete elettrica - denuncia un esercente della zona -. Periodicamente capita che salti la corrente, non sappiamo se sia causato da sovraccarichi di tensione o altro, fatto sta che qualcosa stamattina è successo. Sentire che invece per i tecnici Enel è tutto a posto, non ci lascia sereni».