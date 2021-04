Spacciavano droga davanti alle scuole nel quartiere catanese Villaggio Dusmet. Per questo motivo Michele Cuffari, 30 anni, e il 34enne Alberto Russo sono stati arrestati. Insieme a loro ha agito pure un 16enne, che è stato portato in un centro di prima accoglienza, dopo essere stato bloccato dai carabinieri mentre spacciava in via Vescovo Maurizio.