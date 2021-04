Un incendio è divampato in contrada agnelleria, sulla strada provinciale 77, nel territorio a cavallo tra Belpasso e Paternò. Il rogo si è sviluppato intorno alle 21, interessando principalmente delle sterpaglie poco lontane da un'azienda che produce olio. Le fiamme si sono fatte sempre più imponenti e avrebbero coinvolto anche alcune auto parcheggiate e diversi fusti di olive che stavano all'esterno della ditta.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Paternò e Adrano con delle autobotti e autoscala. Sono ancora in corso le operazioni per tentare di spegnere le fiamme. Insieme ai pompieri, stanno operando pure i carabinieri per tentare di risalire alle cause.