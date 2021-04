Domenica si è svolta la Giornata nazionale ed europea del Mare con un'uscita in barca in cui si sono raccolti dei macrorifiuti galleggianti nel golfo di Catania. La ricorrenza è stata riconosciuta da European Maritime day in my country, dalla direzione generale della Commissione europea. MareCamp è l'associazione promotrice dell'evento. E, insieme agli esperti, si impegna a proteggere balene e delfini nel Mediterraneo . Gli attivisti hanno voluto sensibilizzare al rispetto e alla tutela del mare. «Abbiamo un vero e proprio patrimonio da preservare. Le attività come queste - ha dichiarato il presidente Dario Garofalo - vogliono essere una c hiamata all'azione delle nuove generazioni per la conservazione della biodiversità marina. Per questo motivo, abbiamo lanciato il contest Generazione Blu insieme alle scuole medie».

Domenica si è svolta la Giornata nazionale ed europea del Mare con un'uscita in barca in cui si sono raccolti dei macrorifiuti galleggianti nel golfo di Catania. La ricorrenza è stata riconosciuta da European Maritime day in my country, dalla direzione generale della Commissione europea. MareCamp è l'associazione promotrice dell'evento. E, insieme agli esperti, si impegna a proteggere balene e delfini nel Mediterraneo. Gli attivisti hanno voluto sensibilizzare al rispetto e alla tutela del mare. «Abbiamo un vero e proprio patrimonio da preservare. Le attività come queste - ha dichiarato il presidente Dario Garofalo - vogliono essere una chiamata all'azione delle nuove generazioni per la conservazione della biodiversità marina. Per questo motivo, abbiamo lanciato il contest Generazione Blu insieme alle scuole medie».

Generazione Blu è un progetto rivolto ai più giovani e sostenuto da Etnafood, società licenziataria di McDonald's per i ristoranti nelle province di Catania, Messina, Enna, Caltanissetta e Reggio Calabria. «Etnafood guarda al nostro territorio - ha aggiunto l'amministratore delegato della società Pietro Vadalà - con la volontà di chi ama la sua comunità e vuole fare qualcosa di concreto per promuovere l'educazione allo sviluppo sostenibile. MareCamp è una realtà importante mostrare queste iniziative»

Alla giornata del Mare ha partecipato anche McDonald's. Il famoso gruppo si è posto l'obiettivo di utilizzare il materiale di confezionamento che sia al 100 per cento proveniente da fonti rinnovabili entro il 2025. Dal 2019, va avanti il consumo sulla linea della sostenibilità, che ha come obiettivo un'importante riduzione della plastica: dagli ultimi due anni si sono risparmiate oltre 900 tonnellate di plastica ogni anno.

Nella giornata celebrativa della scorsa domenica i biologi di MareCamp, tra cui Stefano Floridia, Alessandra Raffa e Chiara Susini, hanno intrattenuto gli amanti del mare attraverso una diretta web, pubblicata nella pagina dell'associazione. Gli esperti hanno spiegato come comportarsi in caso di avvistamento di cetacei in mare o spiaggiati. In più hanno ricordato l'importanza delle tre erre: riduci, riutilizza, ricicla. Durante la diretta è stato rilanciato il contest Generazione Blu, indirizzato agli studenti della scuola secondaria di primo grado nella provincia di Catania che vede al centro opere grafiche e multimediali che raccontano le relazioni tra il sistema marino e la specie umana.

Gli autori delle 15 opere vincitrici saranno invitati agli speciali della Settimana del Mare, che si svolgerà a Catania nel mese di giugno e permetterà agli studenti di partecipare a una giornata del mare in presenza. I primi tre classificati riceveranno un premio con dei buoni spendibili nei punti vendita McDonald's. Le Giornate del Mare di MareCamp sono patrocinate da Commissione Europea, Capitaneria di Porto di Catania, Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, Club Nautico Catania, Area Marina Protetta Isole Ciclopi, Friend of the Sea e Centro di Ricerca L'Ora del Mare dell’Università degli Studi di Catania.