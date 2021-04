«Secondo i miei dati, siamo sull'orlo della zona rossa». I conti sono quelli fatti dal sindaco di Acireale Stefano Alì che, poche ore fa, ha fatto notare come da ieri la curva dei contagi sia in netta risalita rispetto allo scorso venerdì. «Attendiamo i dati ufficiali dalla Regione, ma quella che mi si presenta è una situazione di grave rischio». La città dei cento campanili, infatti, con i suoi 51.716 residenti, attualmente conta in tutto 124 positivi al coronavirus. E, secondo i parametri stabiliti in base al numero di abitanti, mancano appena cinque unità in più per fare scattare la massima restrizione da parte del presidente Nello Musumeci.