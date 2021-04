Continuano le attività del gruppo donatori di sangue Fratres della Misericordia di Belpasso che diffonde il valore della solidarietà e la cultura della donazione. Dopo avere chiuso il periodo marzo-dicembre 2020 con dati confortanti - 163 sacche di sangue raccolte su autoemoteca, dieci donazioni di plasma al centro trasfusionale dell’ospedale Garibaldi e 55 idoneità alla donazione - la storica istituzione belpassese conferma la sua presenza sul territorio.

Nata nel 1976 grazie a don Giuseppe Vasta e don Luciano Cosentino, e sotto la spinta del suo primo presidente Giuseppe Pappalardo, anche domenica scorsa in piazza Stella Aragona, i donatori sono stati numerosi e hanno risposto con la consueta generosità all’appuntamento. Sedici sacche di sangue raccolte e quattro prelievi di campioni per l’accertamento dell’idoneità alla donazione sono i risultati finali che, al di là dei numeri, rappresentano una significativa risposta a una domanda che rimane sempre pressante, specie in questo periodo segnata dall'emergenza sanitaria del Covid-19.

Intanto, nei primi quattro mesi del 2021 sono state raccolte oltre a 96 sacche e 46 pre-donazioni. Con queste premesse, l’attività del gruppo nel corso del 2021 proseguirà con le donazioni che, salvo imprevisti, si svolgeranno, sempre nei locali comunali di via Vittorio Emanuele II a Belpasso, seguendo il seguente calendario: 9 maggio, 30 maggio, 20 giugno, 11 luglio, 1 agosto, 29 agosto, 26 settembre, 17 ottobre,14 novembre e 8 dicembre.