Sette professori e due ex rettori devono andare a processo . Questa la richiesta fatta dai magistrati Marco Bisogni , Agata Vinciguerra e Santo Distefano alla giudice per le indagini preliminari Marina Rizza , nell'ambito di procedimento Università bandita sui concorsi truccati all'interno dell'ateneo etneo. Tra questi annche Francesco Basile e Giacomo Pignataro . Nell'ambito dell'udienza preliminare, la procura ha chiesto due anni per il professore Giancarlo Magnano di San Lio , che ha scelto il rito abbreviato.

Le accuse al centro del processo sono di associazione per delinquere, turbata libertà di scelta del contraente, abuso d'ufficio, induzione indebita a promettere o dare utilità, corruzione per atti contrari ai propri doveri e falso ideologico e materiale. Le altre richieste di rinvio a giudizio riguardano Roberto Pennisi, Giuseppe Sessa, Filippo Drago, Giuseppe Barone, Michele Maria Bernadetta Cavallaro, Giovanni Gallo, Carmelo Giovanni Monaco. Le prossime udienze, fissate il 7 e il 20 maggio, serviranno ai difensori degli indagati per affermare i motivi per cui non sarebbe necessario il giudizio per i loro assistiti. Nel primo troncone dell'inchiesta, la procura ha già chiesto il rinvio a giudizio di 45 persone.