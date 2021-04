Grave incidente intorno alle 11.30 a Belpasso . Il guidatore di un autocarro, proveniente dalla via Regina Elena, nella parte alta della cittadina, è andato a scontrarsi contro la veranda esterna del noto bar Condorelli , travolgendo un'automobile che era parcheggiata. Nell'impatto è rimasto coinvolto un uomo di circa 70 anni , che si trovava seduto nelle vicinanze ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale .

Grave incidente intorno alle 11.30 a Belpasso. Il guidatore di un autocarro, proveniente dalla via Regina Elena, nella parte alta della cittadina, è andato a scontrarsi contro la veranda esterna del noto bar Condorelli, travolgendo un'automobile che era parcheggiata. Nell'impatto è rimasto coinvolto un uomo di circa 70 anni, che si trovava seduto nelle vicinanze ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i vigili del fuoco e carabinieri. Un capannello di persone si è formato sul marciapiede. Il mezzo pesante, che secondo le prime indiscrezioni potrebbe non essere in regola con l'assicurazione e che trasportava della terra, ha divelto tutto ciò che incontrava lungo il tragitto: cestini per i rifiuti, buca delle lettere, un tubo pluviale e un pilastrino in cemento.

Stando alle prime indiscrezioni, il guidatore sarebbe fuggito via. Diverse le auto danneggiate dalle schegge della veranda distrutta. All'origine dell'incidente potrebbe esserci stato un guasto ai freni dell'autocarro. I carabinieri hanno acquisito le immagini di videosorveglianza della zona.