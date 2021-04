Traffico paralizzato all'altezza della rotatoria di via Felice Fontana , nei pressi dell'ospedale Garibaldi nuovo. La causa è riconducibile a un incendio che ha distrutto una macchina. Il rogo, secondo quanto verificato da MeridioNews, sarebbe autonomo. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco e la polizia del commissariato di zona. N essuna conseguenza per il guidatore .

Ad aggravare ulteriormente la situazione anche un incidente stradale in via Antoniotto Usodimare, arteria della circonvallazione nei pressi della rotonda San Nullo, non distante dalla stazione della Ferrovia circumetnea Cibali.