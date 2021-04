È stato arrestato il 36enne alla guida del camion che nella giornata di ieri, in via Vittorio Emanuele, a a Belpasso, ha travolto un'automobile . Nell'impatto, che ha devastato la parte esterna del bar Condorelli, è stato coinvolto un 70enne , che adesso si trova ricoverato in terapia intensiva dell'ospedale Cannizzaro in prognosi riservata. Il guidatore, che in un primo momento era scappato, nel pomeriggio di ieri si è costituito alla locale caserma dei carabinieri. Adesso è stato accusato di lesioni personali gravissime e fuga. Il camion, trovato dai carabinieri senza assicurazione, avrebbe perso il controllo a causa di un probabile guasto ai freni. L'autista ha riferito che dopo l'accaduto ha cercato di avvisare dell'imminente pericolo suonando il clacson. Inoltre avrebbe dichiarato di aver raccomandato i presenti di prestare soccorso al ferito.

Antonio Nasca, residente di Belpasso, si trovava proprio nel luogo dov'è avvenuto l'incidente, e solo per poco non ha rischiato di rimanere travolto dall'autocarro. Nasca si è accorto che il camion proveniva ad alta velocità soltanto dopo il suono del clacson. «Sono un miracolato - ha dichiarato - non ci sono altre spiegazioni. In un attimo sono riuscito a trovare una via di fuga e poi ho sentito uno scoppio. Mi sono ritrovato a terra in mezzo al vetro. Sono rabbrividito davanti a quello che ho visto»