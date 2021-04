La presenza di Giacomo Rosaia dal primo minuto dovrebbe rappresentare la vera novità dell’undici titolare che mister Francesco Baldini schiererà a Catanzaro, nel match che domani alle 12:30 vedrà il Catania ospite dei calabresi allo stadio Ceravolo.

Il numero 8 rossazzurro è infatti il principale indiziato per affiancare Dall’Oglio e Maldonado in mediana, dove mancherà Welbeck per squalifica. Izco non sembra invece avere ancora i novanta minuti nelle gambe e dovrebbe partire dalla panchina, perché ha svolto solo un paio di allenamenti con il resto del gruppo.

Chi ha partecipato a tutte le sessioni di lavoro con il resto della squadra è Tommaso Silvestri, pienamente guarito dopo la frattura alle costole subìta nelle scorse settimane e nuovamente a disposizione del tecnico del Catania.Non è però ancora chiaro se giocherà dall’inizio, anche perché Giosa e Claiton stanno facendo molto bene e potrebbero essere nuovamente titolari a protezione di Martinez e con Calapai e Pinto sulle fasce.

In attacco si va verso la conferma del trio già visto domenica scorsa contro il Potenza, anche a causa delle non perfette condizioni fisiche di Sarao e Piccolo. Di Piazza resta quindi il favorito a ricoprire il ruolo di punta centrale, con Russotto e Golfo sugli esterni.