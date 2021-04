Quando i Falchi della Squadra mobile di Catania hanno fatto irruzione nella sua casa, nel quartiere Monte Po, stava per lanciare una sacca con dentro oltre due etti e mezzo di marijuana. Così è stato arrestato il 32enne F.D.R., pregiudicato che si trovava già ai domiciliari.

Le forze dell'ordine sospettavano che, nonostante la misura cautelare, l'uomo potesse continuare a vendere la droga restando all'interno della propria abitazione. La conferma è arrivata nel momento in cui hanno deciso di entrare in casa. Quella all'interno della sacca non era l'unica sostanza stupefacente presente nell'abitazione. Altri duecento grammi di marijuana sono stati trovati all'interno di un pallone da calcio in cuoio. Sequestrati anche materiale per il confezionamento e bilancini.