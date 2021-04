Arrestato un 33enne di Misterbianco poco dopo essersi presentato in caserma in quanto sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'uomo, che a ottobre era stato arrestato per detenzione di stupefacenti, ha destato i sospetti della squadra Lupi del Nucleo investigativo del comando provinciale che così hanno colto l'occasione per fare un'ulteriore perquisizione.