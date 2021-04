Il Catania torna da Catanzaro a mani vuote e con l’amaro in bocca, per un 2-0 a favore dei padroni di casa che sembra eccessivo per quel che si è visto in campo, soprattutto nel primo tempo. Una sfida nella quale i rossazzurri hanno giocato a lungo alla pari con i calabresi, certamente condizionata dagli errori commessi dalla retroguardia etnea in occasione di entrambi i goal subìti.

Il Catania torna da Catanzaro a mani vuote e con l’amaro in bocca, per un 2-0 a favore dei padroni di casa che sembra eccessivo per quel che si è visto in campo, soprattutto nel primo tempo. Una sfida nella quale i rossazzurri hanno giocato a lungo alla pari con i calabresi, certamente condizionata dagli errori commessi dalla retroguardia etnea in occasione di entrambi i goal subìti.

Pesante l’incertezza della difesa del Catania sulla rete del vantaggio del Catanzaro, siglata al 75’ da Di Massimo, pescato da Martinelli addirittura su un lancio di cinquanta metri. Certamente evitabile anche quella del raddoppio, sul quale grava l’errore di valutazione di Martinez, trafitto all’86’ sul suo palo da Baldassin, protagonista di una serpentina in piena area di rigore con la quale ha fatto fuori ben due giocatori rossazzurri.

Il Catania resta quindi a quota 55 e al quinto posto, in coabitazione con la Juve Stabia, che deve ancora recuperare proprio il match di ritorno contro il Catanzaro. A due giornate dal termine della regular season, diventa quindi difficile continuare a lottare per una posizione migliore di quella attuale, ma la sconfitta odierna non pregiudica certamente quel che di buono è stato fatto finora dalla squadra di Baldini.

Ci sarà però al tempo stesso anche la consapevolezza di dover lavorare ancora molto sulle amnesie difensive che si sono palesate pure oggi e che andranno eliminate del tutto prima dei play off, già a partire dalla sfida in programma domenica prossima al Massimino contro la Casertana.