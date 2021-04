Incidente stradale mortale sulla strada statale 288 in territorio di Ramacca . Il sinistro è avvenuto oggi, poco dopo le 12.30. La dinamica della ricostruzione dell’incidente è al vaglio della polizia municipale di Ramacca che sta lavorando per accertare le cause che hanno portato due mezzi, ossia un trattore e una Bmw, che viaggiano sulla stessa corsia di marcia a venire in contatto.

Incidente stradale mortale sulla strada statale 288 in territorio di Ramacca. Il sinistro è avvenuto oggi, poco dopo le 12.30. La dinamica della ricostruzione dell’incidente è al vaglio della polizia municipale di Ramacca che sta lavorando per accertare le cause che hanno portato due mezzi, ossia un trattore e una Bmw, che viaggiano sulla stessa corsia di marcia a venire in contatto.

A perdere la vita un uomo di 49 anni di Castel di Judica che si trovava alla guida del mezzo agricolo: il conducente, da quanto si apprende, a causa dello scontro sarebbe volato dal trattore per andare a sbattere violentemente la testa contro un muretto laterale della statale. È rimasto gravemente ferito l’uomo alla guida della Bmw, un ramacchese di 36 anni,, il quale è stato trasportato con l’elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania. Sul posto per mettere in sicurezza i mezzi gli uomini del 115 del distaccamento di Caltagirone. La salma del 49enne è stata portata al cimitero di Ramacca su disposizione del magistrato di turno della procura calatina.