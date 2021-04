Disagi sulla tangenziale ovest in direzione di Siracusa per la protesta degli ambulanti contro le misure di contenimento della pandemia di Covid, nello specifico l'attività di commercio sulle aree pubbliche. Il concentramento dei manifestanti, previsto nell'area del centro direzionale Anas , ha determinato la chiusra dello svincolo di Gravina , sia in entrata che in uscita.

La decisione è stata spiegata dal sindaco di Gravina Massimiliano Giammusso. «In questo momento la nostra polizia municipale è impegnata in attività di supporto alla polizia stradale su richiesta della questura. Pertanto invitiamo i cittadini a non dirigersi verso gli svincoli di ingresso alla Tangenziale per evitare ulteriori ingorghi», si legge in una nota del primo cittadino.

A sostenere la manifestazione è anche la Fapi, la federazione autonoma piccole imprese. «La protesta dei commercianti ambulanti di Catania è legittima, è necessaria una ripresa delle attività, in particolare di quelle all'aperto che ben disciplinate sono più sicure dal rischio contagio», dichiara il presidente Gino Scotto. «Tante piccole partite iva che da mesi sono ferme chiedono di ritornare a lavorare, per questo è necessario consentire la riapertura immediata delle aree mercatali. La Regione Siciliana - conclude il presidente di Fapi - ha il dovere di intervenire».