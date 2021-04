Un 43enne ha rubato 17mila euro di merce dal tabacchi nella stazione di servizio di via Vittorio Emanuele a Palagonia di proprietà della ex moglie. L'uomo ha approfittato del possesso delle chiavi dell'esercizio commerciale. Oltre a lui, i carabinieri hanno denunciato anche la sorella 50enne che, nei giorni successivi, avrebbe fatto visita all'ex cognata nell'attività commerciale asserendo di avere acquistato per errore delle sigarette e chiedendo di scambiarle con un altro prodotto.