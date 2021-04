È arrivato alle battute finali il processo sulla violenza sessuale di gruppo ai danni della 19enne statunitense avvenuta la notte tra il 15 e il 16 marzo del 2019 nella zona del porticciolo Rossi in piazza Europa a Catania. Alla sbarra ci sono Roberto Mirabella , Salvatore Castrogiovanni e Agatino Valentino Spampinato . Durante la scorsa udienza è stato il momento delle repliche: la pm Valentina Botti ha presentato degli ingrandimenti dei fermo immagine del video girato in auto in cui si vede la vittima che cerca di spingere con la mano il ragazzo che era sopra di lei e si sente pronunciare la frase « Non voglio ».

È arrivato alle battute finali il processo sulla violenza sessuale di gruppo ai danni della 19enne statunitense avvenuta la notte tra il 15 e il 16 marzo del 2019 nella zona del porticciolo Rossi in piazza Europa a Catania. Alla sbarra ci sono Roberto Mirabella, Salvatore Castrogiovanni e Agatino Valentino Spampinato. Durante la scorsa udienza è stato il momento delle repliche: la pm Valentina Botti ha presentato degli ingrandimenti dei fermo immagine del video girato in auto in cui si vede la vittima che cerca di spingere con la mano il ragazzo che era sopra di lei e si sente pronunciare la frase «Non voglio».

Su questa espressione, durante le udienze precedenti, si era concentrata una parte della discussione del collegio difensivo secondo cui la frase sarebbe stata rivolta non al rapporto sessuale ma al video. Da qui, la tesi che la ragazza non si sarebbe opposta ma che avrebbe anzi agito in modo strumentale per avere una prova da usare in suo favore. In questo senso, sono state interpretate le chiamate al 112 e al 911 (il numero unico per le emergenze negli Usa) e i messaggi inviati alle uniche due persone conosciute a Catania, dove era arrivata appena un mese prima come ragazza alla pari. A tutto questo l'avvocata Mirella Viscuso, la legale che assiste la vittima, ha replicato riportandosi alla memoria già presentata.

«Quelle telefonate non sono mute - spiega a MeridioNews l'avvocata Viscuso - In alcuni audio si percepiscono dei lamenti e gemiti e in uno si sente anche una esplicita richiesta di aiuto pronunciata dalla ragazza per tre volte». Durante l'interrogatorio di garanzia, i ragazzi avevano ammesso di avere sentito la ragazza pronunciare l'espressione di dissenso. Secondo il collegio difensivo, però, con il linguaggio del corpo la ragazza avrebbe comunicato la propria intenzione di proseguire. Una tesi che sarebbe smentita dai lamenti e dall'atteggiamento non vigile che appare dal video. Ma che emerge anche dalla testimonianza della barista che ha dichiarato che la ragazza «si reggeva a stento in piedi». Lei stessa ha raccontato che «non avevo il controllo sulle mie emozioni» e che «non riuscivo a capire in che stato fossi». In queste condizioni, sarebbe avvenuta poi l'altra violenza sessuale nell'androne di casa di cui è accusato Spampinato.

L'indomani è lei a scrivere all'amico che aveva contattato e a cui aveva mandato anche la posizione del gps: «Voglio andare a casa in America. La scorsa notte è stata la peggiore della mia vita». Un'interpretazione del tutto diversa della serata rispetto a quella che danno i tre ragazzi che l'indomani si vantano con il banconista del locale di piazza Teatro Massimo delle loro prestazione e poi in una chat di amici dove hanno anche inoltrato il video scrivono: «Abbiamo fatto un film porno».