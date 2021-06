Diversi incendi, che per i vigili del fuoco sarebbero di matrice dolosa , si sono sviluppati oggi a Paternò . Le fiamme, che hanno interessato soprattutto delle aree di terreni incolti , in alcuni casi sono arrivate a lambire le abitazioni e anche un rifornimento di benzina . Nelle operazioni di spegnimento dei vari roghi sono stati impegnati i pompieri di Catania .

Diversi incendi, che per i vigili del fuoco sarebbero di matrice dolosa, si sono sviluppati oggi a Paternò. Le fiamme, che hanno interessato soprattutto delle aree di terreni incolti, in alcuni casi sono arrivate a lambire le abitazioni e anche un rifornimento di benzina. Nelle operazioni di spegnimento dei vari roghi sono stati impegnati i pompieri di Catania.

Nello specifico, poco prima delle 12.30 un incendio si è sviluppato nel quartiere Scala Vecchia: nell'area compresa tra viale Unità d’Italia e la strada che congiunge via Scala Vecchia con via Leoncavallo. In fiamme una vasta zona incolta al cui interno si trovano anche villette e palazzine. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 115 dei distaccamenti di Paternò e Catania Nord. I residenti della zona, per evitare che il rogo si propagasse verso le abitazioni, hanno gettato acqua sulle fiamme con secchi e tubi di gomma collegati con l’impianto idrico di casa. L’incendio è stato domato poco dopo le 15.

Un altro rogo si è verificato poi nel pomeriggio in pieno cento storico. Intorno alle 16, le fiamme hanno devastato una vasta area incolta tra via Vittorio Emanuele, via Libertà e via Stazione. In questo caso, l’incendio ha lambito un rifornimento di benzina ma anche una palazzina a più piani. A intervenire per spegnere il rogo sono stati gli uomini dei distaccamenti di Paternò e Adrano che hanno lavorato per oltre due ore e mezza, mentre i carabinieri hanno limitato la circolazione veicolare.