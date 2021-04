Nel periodo che va tra i mesi di marzo e aprile si sono concluse le indagini per il contrasto del parcheggio abusivo nella città Catania. Sono stati 364 i parcheggiatori sanzionati a Catania, con 1286 sanzioni contestate nei loro confronti. Sono 143 i soggetti denunciati all'autorità giudiziaria. Dalle attività condotte dalle forze dell'ordine, è emerso che in 32 percepivano il reddito di cittadinanza .

Molti dei parcheggiatori hanno commesso gli illeciti anche in maniera recidiva, continuando a operare sulla strada nonostante gli avvisi emessi dal questore. Per tre persone infatti sono scattate le misure di prevenzione. Sempre nell'ambito della lotta ai parcheggiatori abusivi, la questura di Catania ha applicato il Daspo urbano (Divieto di accesso e circolazione) in alcune alcune vie pubbliche nei confronti di 34 persone, generando anche un flusso di denunce per alcuni che hanno violato la misura nei loro confronti.