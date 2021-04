Salvatore Sambataro, 41enne di Belpasso, è stato arrestato. Per l'uomo, autore seriale di rapine ad attività commerciali e istituti di credito, è arrivata la convalida dell'arresto da parte del giudice per le indagini preliminari. Il fermo nei suoi confronti è scattato dopo la rapina commessa in una banca di Paternò, nel corso della quale Sambataro si era ferito alla mano col taglierino utilizzato per terrorizzare i presenti.