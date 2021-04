Il futuro della sicurezza ha un grande presente . Sentirsi al sicuro è un diritto inalienabile; avere la certezza di essere esenti da pericoli e poter prevenire qualunque rischio, difficoltà o evento spiacevole, permette alle persone di vivere con maggiore serenità la routine quotidiana. Se sei un installatore i tuoi clienti si aspettano da te il massimo dell’affidabilità, per la sicurezza delle loro abitazioni, aziende o attività commerciali. La buona riuscita di un sistema anti-intrusione dipende non solo dalla tua esperienza professionale, ma anche e soprattutto dalle tecnologie adoperate.

Il futuro della sicurezza ha un grande presente. Sentirsi al sicuro è un diritto inalienabile; avere la certezza di essere esenti da pericoli e poter prevenire qualunque rischio, difficoltà o evento spiacevole, permette alle persone di vivere con maggiore serenità la routine quotidiana. Se sei un installatore i tuoi clienti si aspettano da te il massimo dell’affidabilità, per la sicurezza delle loro abitazioni, aziende o attività commerciali. La buona riuscita di un sistema anti-intrusione dipende non solo dalla tua esperienza professionale, ma anche e soprattutto dalle tecnologie adoperate.

Con Star System sei sicuro di garantire una protezione a 360 gradi contro ogni rischio di intrusione, grazie a un’ampia gamma di prodotti e soluzioni integrate di sicurezza, pensate per coniugare tecnologia e qualità al miglior prezzo. Con 16 filiali, di cui nove in Sicilia, Star System è il principale alleato di ogni installatore. Un’azienda nata nel 1994 a Misterbianco, in provincia di Catania, che oggi vanta una crescita sempre più rapida, con sedi dislocate in tutta Italia e 70 collaboratori altamente qualificati nei settori sicurezza, anti-intrusione, videosorveglianza, antincendio, automazione per cancelli e networking. In Sicilia verrà inaugurata a breve la nuova sede del punto vendita del Messinese, che si sposta a Milazzo, in via Corso Garibaldi 7 (Corriolo – Olivarella).

La fitta rete di punti vendita in tutta Italia permette una distribuzione capillare di prodotti e sistemi innovativi dei più noti marchi del settore, con il valore aggiunto di un servizio di consulenza completo ed efficiente, sia in fase di vendita che di post-vendita. In caso di richiesta di assistenza, i tecnici del laboratorio interno intervengono tempestivamente per ridurre al minimo i tempi di attesa tuoi e, di conseguenza, dei tuoi clienti.

Con Star System, semplifichi il tuo lavoro, dai più valore alle tue installazioni e accresci notevolmente il livello di soddisfazione dei tuoi clienti, grazie a soluzioni integrate di ultima generazione che garantiscono qualità e prestazioni avanzate. Prodotti testati accuratamente per soddisfare il bisogno di sicurezza di ogni tipologia di target, in qualunque contesto applicativo.