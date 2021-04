A Belpasso sono stati numerosi i cittadini che hanno deciso di partecipare al nuovo drive-in organizzato , come sempre, in piazza Mercato. Un appuntamento importante al quale gli abitanti non hanno voluto sottrarsi nonostante la pioggia, capendo, forse, che la prevenzione è una delle armi più utili che abbiamo a disposizione in questo momento contro il Covid-19.

A Belpasso sono stati numerosi i cittadini che hanno deciso di partecipare al nuovo drive-in organizzato, come sempre, in piazza Mercato. Un appuntamento importante al quale gli abitanti non hanno voluto sottrarsi nonostante la pioggia, capendo, forse, che la prevenzione è una delle armi più utili che abbiamo a disposizione in questo momento contro il Covid-19.

La giornata è stata infatti pianificata a causa dell'improvviso aumento di contagi registrato nella cittadina nelle ultime settimane. L'amministrazione comunale, oltre a pianificare l'attività di screening, ha avviato anche delle opere di sanificazione straordinaria, ma i numeri non sembrano rispecchiare gli interventi messi in atto. Dal 3 agosto sono stati 1338 i casi in totale e 26 i deceduti. Gli attuali positivi sono 186, 25 di questi sono stati accertati solo nella giornata di ieri.