Erano ben 17 le persone trovate sedute all'interno di una pizzeria di via San Nicolò al Borgo. Tutte sono state multate, mentre per il titolare, oltre alla sanzione, è stata emessa anche la misura accessoria della chiusura del locale per cinque giorni.

I controlli, nell'ambito del monitoraggio del rispetto delle misure anti-Covid, sono stati condotti dal personale delle Volanti. Tra le persone multate ce ne sono alcune che già in precedenza erano state destinatarie dello stesso tipo di sanzione, nel corso di una manifestazione organizzata per protestare contro i Dpcm emessi per gestire la pandemia.

«Per l'attività commerciale - si legge in una nota della questura - attesa la pericolosità sociale dimostrata dall’aver totalmente ignorato le misure previste per il contenimento della pandemia e il pericolo di contagio generato dalla presenza di più persone all’interno del locale, il questore sta valutando ulteriori e più gravi provvedimenti».